Previsão do Tempo: calor volta com tudo a São Paulo nesta quarta

Seguindo a tendência da semana, o calor volta a aumentar nesta quarta-feira (12). Para celebrar o Dia dos Namorados, São Paulo reserva um dia quente, ensolarado e sem chuvas.

De acordo com a previsão do tempo estendida do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura da capital, o céu terá poucas nuvens por todo o dia, com potencial reduzido de chuva, e sol raiando pela manhã e tarde.

Na previsão dos meteorologistas do site Climatempo, o período mais frio será pela manhã, quando o termômetro bate 13ºC, por volta das 6h. A máxima do dia está prevista para 26ºC, com pico durante a tarde, entre 14h e 16h.

Para quem for sair para celebrar com seu amor, ou mesmo sozinho, saiba que a noite deverá reduzir as temperaturas para até 17ºC.

A umidade, pelo CGE, varia entre 90% e 35%, sendo menor a partir das 14h.