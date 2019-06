Prefeitura reduz expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

A Prefeitura de São Paulo decide reduzir o expediente nos dias de jogos da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo. A medida publicada nesta terça-feira (11) no Diário Oficial começa na quinta (13) com a partida entre Brasil e Austrália.

O confronto está marcado para as 13h e o trabalho nas repartições municipais será suspenso a partir das 11h. Já na próxima terça (18) contra a Itália, o atendimento vai parar a partir das 14h, sendo que o jogo será disputado às 16h.

O expediente vai continuar em atividades que não podem ser interrompidas. Os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas até o dia 30 de setembro.

