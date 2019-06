Um corpo é encontrado por vigias do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na noite de segunda-feira (10). De acordo com o boletim de ocorrência, a localização ocorreu por volta das 19h, na avenida Pedro Álvares Cabral.

Os funcionários acionaram a GCM (Guarda Civil Metropolitana), que chamou o Samu. A Polícia Civil solicitou perícia e exames de dosagem alcoólica e toxicológica.

Também foi feita a coleta de impressões digitais para a identificação, que ainda não ocorreu. O caso foi registrado como morte suspeita no 27º DP, no bairro do Campo Belo.

