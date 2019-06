'Meu pai tem ciúme possessivo, doentio. Odeia mulheres', diz namorada de Rafael Miguel

Uma tragédia se abateu sobre a vida da estudante Isabela Tibcherani, de 18 anos, namorada do ator Rafael Henrique Miguel. No último domingo (9), seu pai, Paulo Cupertino Matias, matou a tiros o jovem e seus pais e continua foragido da polícia.

Isabela e Rafael estavam juntos há 1 ano e 2 meses. Como todo casal, faziam planos de conhecer o mundo e até mesmo morar juntos. "A gente estava se organizando para ser livre. Tínhamos muita fé que tudo ia acabar da melhor forma, que a gente ia se resolver", contou a jovem em entrevista exclusiva ao apresentador e jornalista Reinaldo Gottino, da Record TV.

No sábado (8), noite anterior ao crime, o casal havia se reencontrado em uma festa junina, após meses sem se ver por causa do pai da garota. "Nessa noite, minha mãe estava lá para ver se meu pai não apareceria, para deixar a gente curtir um tempo junto. Mas ela preferia não passar por cima da palavra dele com medo do que ele podia fazer comigo, com ela. […] Foi o dia mais feliz que a gente viveu", disse.

"Ele já sabia que ia atirar"

Para Isabela, o crime foi planejado. "A primeira coisa que ele fez, quando me viu, foi me botar para dentro de casa. Então, ele já sabia que iria atirar. Ele não atirou em mim porque ele não queria."

Segundo ela, o pai nunca aprovou o relacionamento. "Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio, não só comigo, mas com a minha mãe também. Que é misógino, agressor, ele odeia mulheres. Acha que mulher só serve para lavar, passar e cozinhar. Ele nunca aprovou a minha felicidade, não."

Ainda em entrevista à Record TV, a jovem disse que ainda não tem certeza sobre o que deverá seguir como carreira, mas que está em busca de um emprego, já que "está sozinha". Quanto a Rafael, Isabela afirma: "Eu vou honrar nossa história, seguir nossos sonhos. Vou fazer o que ele queria que eu fizesse, que era crescer, ser uma mulher independente, alcançar nossos objetivos, viajar para os lugares que a gente planejou, fazer tudo que a gente quis. Eu vou continuar."

Entenda o caso

Conhecido por interpretar o personagem Paçoca na novela "Chiquititas" e pelo comercial em que pede brócolis à mãe, Rafael e seus pais tinham à casa da família da namorada para conversar sobre o relacionamento e foram recebidos pela mãe da jovem.

Ao chegar, por volta de 13h50, Paulo Cupertino Matias atirou em Rafael e nos pais dele, Miriam Selma Miguel, de 50 anos, e João Alcisio Miguel, de 52 anos.