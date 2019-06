Funcionários do Metrô cantam 'Shallow' e outras canções de amor no Brás para o Dia dos Namorados

Quem passar pela estação Brás, da Linha 3-Vermelha, nesta quarta-feira (12), das 7h às 8h e das 12 às 13h, terá a chance de assistir a um grupo de funcionários do Metrô cantando músicas que lembram o amor. A atração foi preparada especialmente pelo Metrô de São Paulo para comemorar o Dia dos Namorados.

Serão interpretadas canções consagradas no cenário nacional e internacional, como: É o amor (Zezé di Camargo e Luciano), Pra você guardei o amor (Nando Reis), Shallow (Lady Gaga e Bradley Cooper) e A thousand years (Christina Perri), que prometem fazer bater mais forte os corações apaixonados ou não.

O grupo de vozes é composto por 14 empregados, entre eles agentes de segurança, agentes de estação, uma operadora de trem e uma funcionária administrativa. No término de cada apresentação será declamado o poema “Soneto da Fidelidade”, de autoria do poeta Vinicius Moraes, com tradução simultânea em Libras.

Unidos nos trilhos

O Metrô paulistano também está comemorando o Dia dos Namorados, e escolheu celebrar, através de vídeos divulgados em suas redes sociais, casais que se uniram ou permanecem conectados pelas linhas e estações.

A primeira história divulgada é do casal Flavia e Ranieri, ambos funcionários do Metrô, que se conheceram e se apaixonaram numa das estações. Na Sé, os dois contam sua história.

Love is on the train! Quem via Flavia na estação e Ranieri no trem não imaginava a história de amor que envolvia (e envolve) os dois 😍🚇❤️

Além de trabalhar no Metrô, Ranieri pediu Flavia em casamento… dentro de um trem! Quem diz que não existe amor em SP? #NamoradxsnoMetrô pic.twitter.com/PZObdM5o09 — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) June 10, 2019

O segundo casal é composto por Felipe Gabriel, morador da região da estação Corinthians-Itaquera, e seu namorado, Deyvid, residente do extremo sul da capital. Mesmo vivendo em dois extremos de São Paulo, os dois conseguem permanecer conectados através das linhas do Metrô.