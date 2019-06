Falha no metrô Ana Rosa provoca lentidão na Linha 1-Azul durante toda a manhã

Desde o início da manhã desta terça-feira (11), os passageiros enfrentam transtornos na linha 1-Azul do Metrô. Uma falha no equipamento na estação Ana Rosa fez com que os trens circulassem com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

O primeiro registro da ocorrência foi feito às 7h50. Mais tarde, por volta das 10h, o Metrô voltou a informar que a operação da linha estava em processo de normalização. Já era mais de meio-dia quando o site da companhia informou que os trens circulavam regularmente.

Pelo Twitter, passageiros mostraram estações e trens lotados e relataram dificuldade para embarcar.

#MetroSP A Andressa está na @Linha1Azul_ sentido Jabaquara, informou via #Whatsapp, que a linha está com maior tempo de parada, não estão sinalizando nada, vagões estão mais cheios que de costume. Há falha na via na estação Ana Rosa, até o momento 11h57, não foi solucionada. pic.twitter.com/YIlh6H1rP5 — Mobilidade Sampa (@MobilidadeSampa) June 11, 2019