Após decisão do STF, menores infratores começam a deixar unidades superlotadas do Rio

Os menores infratores de unidades superlotadas devem começar a sair nesta terça-feira (11) do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Cerca de 40 adolescentes devem ser beneficiados imediatamente pela decisão do ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O magistrado determinou que as unidades não podem manter jovens em situação de degradação social. Cerca de 400 jovens infratores devem ser soltos no Estado nas próximas semanas. Um sistema de pontos foi criado para avaliar quais adolescentes poderão ser liberados.

Veja também:

STF pode julgar pedidos de liberdade de Lula nesta terça

ProUni 2019: Inscrições para o programa de bolsas estão abertas