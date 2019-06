Copa América: linha especial de ônibus atenderá torcedores no estádio do Morumbi

Torcedores que forem assistir aos jogos da primeira e segunda rodada da Copa América no estádio do Morumbi, nos dias 14, 17 e 19 de junho, terão uma linha de ônibus especial que circulará do estádio até a praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo.

Outras 12 linhas de ônibus terão seus itinerários alterados durante as partidas 5h antes do início do jogo e voltam à normalidade 2h após.

Confira o itinerário da linha:

809M/10 Morumbi – Praça Ramos de Azevedo

Ponto Inicial: Faixa da direita da Avenida Jorge João Saad, no sentido Avenida Giovanni Gronchi – Avenida Professor Francisco Morato, entre a Praça Roberto Gomes Pedrosa e o Colégio Miguel de Cervantes.

Sentido único: Avenida Jorge João Saad, Avenida Professor Francisco Morato, Praça Jorge de Lima, Ponte Eusébio Matoso, Avenida Eusébio Matoso, Avenida Rebouças, Rua da Consolação, Rua Coronel Xavier de Toledo e Praça Ramos de Azevedo.

Horário de atendimento ao público

Dia 14 (Brasil x Bolívia): das 23h à 1h30

Dia 17 (Japão x Chile): das 21h30 às 23h

Dia 19 (Colômbia x Catar): das 20h às 21h30

Itinerários alterados

Veja abaixo as linhas que terão mudanças em seus itinerários. Vale reforçar que as intervenções nas vias no entorno do estádio estão previstas para cinco horas antes do início de cada partida e a liberação duas horas após o término dos jogos.

5119/10 Terminal Capelinha – Largo São Francisco

647A/10 Valo Velho – Pinheiros

647P/10 COHAB Adventista – Terminal Pinheiros

807M/10 Terminal Campo Limpo – Shopping Morumbi

807J/10 Terminal Campo Limpo – Shopping Morumbi

Ida: normal até Avenida Giovanni Gronchi, Rua Doutor. Francisco Tomás de Carvalho, Rua. Doutor Flávio Américo Maurano, Avenida Morumbi, prosseguindo normal.

Volta: normal até Avenida Morumbi, Rua Doutor. Flávio Américo Maurano, Rua Dona Mariquita Julião, Rua Senador Otávio Mangabeira, Rua Engenheiro. João Ortiz Monteiro, Rua Clementine Brenne, Avenida Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.



809J/10 Jardim Colombo – Metrô Morumbi (Circular)

Sentido único: normal até Rua Panômia, Rua Santo Américo, Avenida Giovanni Gronchi, Rua Leandro Teixeira, Rua Pasquale Galupe, Rua. Doutor Francisco Tomás de Carvalho, Rua Doutor. Flávio Américo Maurano, Avenida Morumbi, Rua Comendador Adibo Ares, prosseguindo normal até a Avenida Morumbi, Rua Doutor Flávio Américo Maurano, Rua Dona Mariquita Julião, Rua Senador Otávio Mangabeira, Rua Engenheiro. João Ortiz Monteiro, Rua Clementine Brenne, Avenida Giovanni Gronchi, Rua Santo Américo, prosseguindo normal.

746H/10 Jd. Jaqueline – Sto. Amaro

Ida: normal até Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil, Avenida Francisco Morato, Rua Cenobelino Serra, Rua Jurupité, Rua Rio Azul, Rua Manoel Jacinto, Rua. Doutor Sílvio Dante Bertacchi, Rua Panômia, Rua Santo Américo, Avenida Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

Volta (até interdição da Av. Jorge João Saad): normal até Avenida Giovanni Gronchi, Rua Santo Américo, Rua Panômia, Rua Doutor Silvio Dante Bertacchi, Rua Ibiapaba, Avenida Professor Francisco Morato, Rua Ângelo Colucci, Rua Lício Marcondes do Amaral, Avenida João Jorge Saad, prosseguindo normal.

Volta (após a interdição da Avenida Jorge João Saad): normal até Avenida Giovanni Gronchi, Rua Santo Américo, Rua Panômia, Rua Doutor Sílvio Dante Bertacchi, Rua Ibiapaba, Avenida Professor Francisco Morato, Rua Padre. Eugênio Lopes, Praça Cícero José da Silva, Rua Carlos Lima Morel, Avenida Professor. Francisco Morato, Avenida. Deputado Jacob Salvador Zveibil, prosseguindo normal.



775F/10 Jd. das Palmas – Hospital das Clínicas (Circular)

Sentido único: normal até Rua São Pedro Fourrier, Avenida Giovanni Gronchi, Rua. Doutor Francisco Tomás de Carvalho, Rua Doutor. Flávio Américo Maurano, Avenida Morumbi, prosseguindo normal até Avenida Morumbi, Rua Doutor Flávio Américo Maurano, Rua Dona Mariquita Julião, Rua Senador Otávio Mangabeira, Rua Engenheiro João Ortiz Monteiro, Rua Clementine Brenne, Avenida Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

775F/31 Jd. das Palmas – Pq. do Povo (Circular)

Sentido único: normal até Avenida Giovanni Gronchi, Rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho, Rua Doutor Flávio Américo Maurano, Avenida Morumbi, prosseguindo normal até Avenida Morumbi, Rua Doutor Flávio Américo Maurano, Rua Dona Mariquita Julião, Rua Senador Otávio Mangabeira, Rua Engenheiro. João Ortiz Monteiro, Rua Clementine Brenne, Avenida Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

756A/10 Jd. Paulo VI – E.T. Água Espraiada

Ida: normal até Avenida Eliseu de Almeida, Rua Edmundo Scannapieco, Rua José Jannarelli, Rua Regente Leon Kanielfsky, Rua dos Três Irmãos, Rua Padre José Achoteguim, Rua Aristeu Seixas, Rua Professor Luís Oliani, Avenida Comendador Adibo Aires, Avenida Morumbi, prosseguindo normal.

Volta: normal até Avenida Morumbi, Avenida Comemdador Adibo Aires, Rua Aristeu Seixas, Rua Padre José Achoteguim, Rua dos Três Irmãos, Rua Doutor. Ariosto Buller Souto, Rua Carlos Lima Morel, Avenida. Professor Francisco Morato, Rua Edmundo Scannapieco, Avenida. Eliseu de Almeida, prosseguindo normal.

8028/10 Paraisópolis – Metrô Morumbi (Circular)

Sentido único (até interdição da Av. Jorge João Saad): normal até Avenida Joaquim Cândido de Azevedo Marques, Avenida Morumbi, Rua Comendador Adibo Ares, Rua Aristeu Seixas, Rua Padre José Achoteguim, Rua dos Três Irmãos, Rua Regente Leon Kaniefsky, Rua Doutor Clóvis de Oliveira, Rua Lício Marcondes do Amaral, Avenida Jorge João Saad, prosseguindo normal até a Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil, acesso, Avenida Professor. Francisco Morato, Rua José Jannarelli, Rua Regente Leon Kaniefsky, Rua dos Três Irmãos, Rua Padre José Achoteguim, Rua Aristeu Seixas, Rua Professor Luis Oliani, Avenida Comendador Adibo Ares, Avenida Morumbi, Avenida Joaquim Cândido de Azevedo Marques, prosseguindo normal.

Sentido único (após a interdição da Av. Jorge João Saad): normal até Avenida Joaquim Cândido de Azevedo Marques, Avenida Morumbi, Rua Comendador Adibo Ares, Rua Aristeu Seixas, Rua Padre José Achoteguim, Rua dos Três Irmãos, Rua Doutor Ariosto Buller Souto, Rua Carlos Lima Morel, Avenida Professor Francisco Morato, Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil, acesso, Aveninda Eliseu de Almeida, retorno, Avenida Deputadp Jacob Salvador Zveibil, Avenida Professor. Francisco Morato, Rua José Jannarelli, Rua Regente Leon Kaniefsky, Rua dos Três Irmãos, Rua. Padre José Achoteguim, Rua Aristeu Seixas, Rua Professor. Lus Oliani, Avenida Comendador. Adibo Ares, Avenida Morumbi, Avenida Joaquim Cândido de Azevedo Marques, prosseguindo normal.



8029/10 Shop. Portal – Term. Morumbi

Ida (até interdição da AvenidaJorge João Saad): normal até Avenida Giovanni Gronchi, Rua Santo Américo, Rua. Panômia, Rua Doutor Sílvio Dante Bertacchi, Rua Ibiapaba, Avenida Professor. Francisco Morato, Rua Ângelo Colucci, Rua Lício Marcondes do Amaral, Avenida João Jorge Saad, prosseguindo normal.

Ida (após a interdição da Av. Jorge João Saad): normal até Avenida Giovanni Gronchi, Rua Santo Américo, Rua Panômia, Rua Douto. Sílvio Dante Bertacchi, Rua Ibiapaba, Avenida Professor. Francisco Morato, Rua. Padre Eugênio Lopes, Praça Cícero José da Silva, Rua Carlos Lima Morel, Avenida Professor Francisco Morato, Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil, Terminal Morumbi.

Volta: normal até Avenida Eliseu de Almeida, Rua Rio Azul, Rua Manoel Jacinto, R. Doutor Sílvio Dante Bertacchi, Rua Panômia, Rua Santo Américo, Avenida Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.