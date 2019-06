Vale do Anhangabaú terá reforma de R$ 80 milhões; local ganha fonte e espaços comerciais

Em um ano, quem passar pelo vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, vai encontrar um espaço bastante diferente. Nesta segunda-feira (10), o prefeito Bruno Covas anunciou o início das obras de requalificação do local, que ganhará espaços comerciais, mobiliário urbano e área verde.

O projeto prevê um gasto de R$ 80 milhões, proveniente do Fundurb (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano). “As obras serão feitas em etapas. Também vamos manter algumas áreas para que os pedestres possam circular nesse período”, afirmou, em nota, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fernando Chucre.

Uma das principais novidades da reforma é a implantação de uma grande fonte com 850 orifícios que jorram água a partir do chão. Um tanque subterrâneo com capacidade de 1.500 metros cúbicos coleta a água, que sai e depois volta ao sistema, formando um ciclo. Segundo Chucre, a manutenção ficará a cargo da iniciativa privada.

A primeira fase das obras será destinada à construção de galerias técnicas para a passagem de cabos de concessionárias de energia e telecomunicações. O Anhangabaú também vai ganhar bancos, cadeiras, 125 árvores e iluminação automatizada. O projeto prevê ainda a instalação de cafés, floriculturas, banheiros públicos e espaço para brincar.

Outra promessa é reformar os acessos ao Metrô e aos pontos de ônibus localizados no túnel. De acordo com a prefeitura, mesmo após a concessão, o vale continuará sendo palco de shows, festas populares e manifestações.