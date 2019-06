Vacinação extra de sarampo começa nesta segunda-feira em São Paulo; saiba mais

Começa nesta segunda-feira (10) a campanha de vacinação extra contra o sarampo na cidade, voltada a pessoas com idades entre 15 e 29 anos. Ela vai até 12 de julho e a meta é imunizar 2,9 milhões de pessoas.

Há preocupação com a reintrodução do vírus do sarampo na capital. Neste ano, foram registrados 14 casos, sendo 8 importados e 6 cujo local de infecção é investigado. “Ao avaliar a localização dos casos, vê-se que está espalhado, por isso haverá a vacinação em toda a cidade”, disse Maria Lígia Nerger, coordenadora do programa de imunizações da Secretaria Municipal da Saúde.

Segundo ela, esta faixa de 15 a 29 anos foi definida porque é a que teve “menor chance de receber duas doses da tríplice viral”, que, além do sarampo, protege contra caxumba e rubéola. O sarampo é transmitido de pessoa para pessoa por secreções respiratórias. Ele pode ter consequências graves e até matar.

Maria Lígia destacou que, além dos casos na cidade, no estado e no país, a realização da Copa América, a partir da próxima sexta-feira, traz receio de que haja aumento de infecções. “Virão pessoas de outros países e de outras regiões do Brasil”, afirmou.

Os EUA, por exemplo, vivem o maior surto de sarampo desde 1994, com 971 casos neste ano, segundo o CDC (Centro de Controle de Doenças, na sigla em inglês).

Gecilmara Pileggi, coordenadora da Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, alerta que o sarampo já é transmitido quando a pessoa infectada não sabe que está com a doença e, por isso, é necessário imunizar a população.

Febre amarela

Também nesta segunda começa campanha no estado de São Paulo para vacinar contra a febre amarela para quem ainda não foi imunizado. Maria Lígia disse que quem quiser tomar as duas doses e mais a da gripe, disponível para toda a população, pode fazê-lo no mesmo dia. As doses contra gripe serão aplicadas até o fim do estoque.