Editor-executivo de site responde acusação de que conversas com Moro teriam sido obtidas por hackers

O editor-executivo do The Intercept Brasil, Leandro Demori, respondeu as acusações de que as conversas entre o então juiz da Lava-Jato Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol teriam sido obtidas por hackers. Segundo ele, "quem levantou essa possibilidade [de hackeamento] foram os integrantes da força-tarefa da Lava Jato. Nós não temos essa informação e vamos manter o anonimato da fonte."

Demori afirma, ainda, que o arquivo que deu origem às reportagens é "colossal": são chats, vídeos, textos, prints e outros documentos aos quais o site teve acesso há algumas semanas, segundo ele. "Desde que recebemos o material, trabalhamos para assegurar a privacidade das pessoas citadas e divulgar apenas mensagens que são de interesse público", diz.

Leia mais:

Sobre o site não ter procurado o atual ministro da Justiça, Moro, ou os integrantes da Lava Jato antes da publicação das reportagens deste domingo, o editor-executivo disse temer que a divulgação do material fosse impedida. "Neste caso, concluímos que não seria prudente procurar as pessoas citadas porque nosso temor era de que houvesse o interesse de evitar que esse material viesse a público. Mas, no minuto seguinte à publicação, entramos em contato com eles e não nos responderam diretamente, preferiram fazer por meio de nota", diz.

Além das três reportagens iniciais divulgadas pelo The Intercept Brasil, outras estão por vir, ainda sem data definida.