Previsão do Tempo: São Paulo terá manhã fria e tarde ensolarada nesta terça

As temperaturas continuam variando estações em um só dia na capital paulista. Nesta terça-feira (11), são treze graus de diferença entre manhã e tarde.

No começo do dia, temos o período mais frio, atingindo a mínima de 12ºC por volta das 6h. O clima esquenta a partir de então, até atingir o pico de 25ºC pela tarde, entre 14h e 16h. Com um céu aberto, o sol deve aumentar ainda mais a sensação de calor.

Pela noite, ainda com poucas nuvens, as temperaturas vão caindo, até estabilizarem em torno de 16º a partir das 22h.

Segundo os meteorologistas do site Climatempo, o dia será relativamente seco, com máxima de 89% e mínima de 45% de umidade. Não há previsão de chuva para todo o dia.