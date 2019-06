Motorista perde o controle e bate em poste na zona norte de São Paulo

Um motorista perdeu o controle e bateu em um poste na avenida Ataliba Leonel, sentido do bairro, no início da manhã desta segunda-feira (10). O acidente aconteceu na altura da Rua Borges Ladário, na zona norte de São Paulo, e deixou a via completamente bloqueada.

Ainda não há informações sobre feridos. Equipes da Enel trabalham na troca do poste.

Com informações da Rádio Bandeirantes