Helicóptero atinge prédio em Nova York, nos Estados Unidos

Um helicóptero caiu sobre o telhado de um prédio em Nova York (EUA), no início da tarde desta segunda-feira (10), e deixou uma vítima. Relatos da mídia disseram se tratar do piloto do helicóptero.

O acidente aconteceu na altura do número 787 da Sétima Avenida, uma das mais conhecidas e movimentadas de Manhattan. O edifício de 51 andares chegou a pegar fogo no ponto da colisão, mas já foi controlado.

Segundo o governador Andrew Cuomo, o helicóptero estaria tentando um pouso forçado de emergência no telhado. Não houve feridos no prédio.

Mais informações em instantes.