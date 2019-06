Inscrições para vestibular da Fatec são prorrogadas

As inscrições para o vestibular do segundo semestre da Fatec (Faculdade de Tecnologia) foram prorrogadas. Os interessados em disputar vagas para os cursos de graduação tecnológica devem se inscrever no site da fundação até as 15h da quarta-feira, dia 12 de junho.

A taxa para a realização da prova é de R$ 70. A prova será no dia 30 de junho.

Veja o calendário: