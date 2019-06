Golpe do boleto: desconfie de e-mails e links suspeitos

Ao abrir a caixa de e-mails está lá a oferta irrecusável: aquela fatura vencida pode ser paga e, o que é melhor, pela metade do valor. É bom conferir, pode ser golpe. Foi o que aconteceu com a comerciante Tatiana Garófilo, que recebeu por e-mail uma fatura do serviço de telefone, TV e internet com o prazo vencido e 50% de desconto. Ela desconfiou. “Liguei lá na empresa e eles me falaram para não pagar porque não tinha nada de desconto”, disse Tatiana.

Segundo reportagem do Jornal da Band, no corpo do e-mail estão todas as informações do usuário, como nome, endereço, número do contrato, valor correto e data de vencimento. Tudo “batendo”. Anexo ao e-mail vem o boleto, mas com o valor pela metade.

Veja também:

Receita libera consulta a primeiro lote da restituição do IR 2019 nesta segunda-feira

MPF-PR cita ‘invasão’ após divulgação de mensagens da força-tarefa da Lava Jato

O número de reclamações sobre esse tipo de golpe aumentou 38% nos primeiros cinco meses deste ano em relação ao mesmo período de 2018, segundo o site Reclame Aqui – 2.557

pessoas recorreram ao site Reclame Aqui entre janeiro e maio deste ano acusando o mesmo tipo de fraude.

“Eles acreditam que pagaram um boleto legítimo, quitaram a dívida com o prestador de serviço e depois se queixam de que ainda estão recebendo aviso de cobrança, no caso, do verdadeiro prestador de serviço”, diz Diego Campos, diretor de operações do Reclame Aqui.

Segundo Danilo Christófaro, do escritório Fernandes Christófaro Advocacia, se o consumidor caiu no golpe, pode entrar em contato amigavelmente com a loja ou o banco e pedir o ressarcimento: “Esse é um risco inerente ao negócio de quem emite boletos, e o risco não pode ser repassado ao consumidor”.

Não caia nessa!