Ônibus capota e deixa 10 mortos em rodovia em Campos do Jordão

Um ônibus de turismo que capotou na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Campos do Jordão, deixou pelo menos 10 mortos na noite deste domingo (9).

Os passageiros voltavam de uma excursão de um dia em na cidade, em comemoração antecipada do Dia dos Namorados. Além das vítimas, sendo cinco mulheres, três homens e duas crianças, o acidente também deixou 51 feridos.

Ref: oco. das 21h38 capotamento de ônibus em Campos do Jordão, ao todo o acidente produziu 61 vítimas: 51 vítimas socorridas e 10 óbitos no local. Informamos que dos socorridos 26 foram pelo SAMU, 08 por ambulâncias municipais e 7 pelo Corpo de Bombeiros … (continua) — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 10, 2019

As vítimas que tiveram ferimentos mais graves foram levadas para o Hospital Regional de Taubaté e para a Santa Casa de Pindamonhangaba. Os corpos dos mortos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté.

A rodovia foi totalmente interditada desde o momento do acidente e foi liberada por volta das 6h10 da manhã desta segunda-feira. As causas do acidente ainda serão investigadas.

