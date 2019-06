Temperaturas seguem baixas no início da semana, mas sol ajuda a diminuir sensação de frio em SP

No domingo, a cara de outono predominou no clima de São Paulo , com temperaturas reduzidas. Mas o sol foi quem protagonizou o dia, fazendo com que as temperaturas se elevassem com o passar das horas. O mesmo deve ocorrer nesta segunda-feira (10).

Segundo previsão de tempo do CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), as temperaturas devem variar entre mínima de 12ºC e máxima de 24ºC.

A umidade, porém, fica em torno de 30% à tarde e a nebulosidade aumenta. Não há previsão de chuva na região, porém. Na terça-feira (11), leve aumento de temperatura, com mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.