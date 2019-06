Quina: Que horas sai o resultado do sorteio do concurso 4.996, deste sábado

A Quina é uma das opções favoritas de loteria da Caixa por seus sorteios diários. Neste sábado (8), o concurso da Quina número 4.996 pagará R$ 2,2 milhões para os sortudos que acertarem as cinco dezenas.

No concurso anterior, de sexta (7), ninguém acertou as cinco dezenas. Outras 74 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 5,8 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fézinha" de ao menos R$ 30.

Regras da Quina

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 dezenas das 80 disponíveis. Ganha quem acertar de 2 a 5 números. Confira os preços das apostas: