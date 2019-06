Previsão do tempo: Sol encoberto deixa domingo mais frio em São Paulo

O domingo (9) será mais um daqueles dias em que você deve buscar um casaco em seu armário. Enquanto estiver lá, que tal separar algum que não usa mais para doar para a Campanha do Agasalho?

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas oscilam entre 11ºC e 23ºC, sendo o dia um pouco mais frio do que este sábado. Não há previsão de chuva, uma boa notícia aos que estiverem no Cultura Inglesa Festival, no Memorial da América Latina.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o clima é resultado da chegada de uma brisa marítima, que aumenta a nebulosidade. Mesmo assim, o sol ainda tem espaço para dar uma esquentada no meio do dia, por tanto fuja da sombra se você quiser uma sensação de “quentinho”.