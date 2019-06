Justiça da Bahia suspende bloqueio de recursos das universidades federais

O Ministério da Educação e a Advocacia-Geral da União ainda não foram notificados sobre a decisão da Justiça Federal da Bahia de suspender o bloqueio de recursos para universidades federais.

A medida foi tomada na noite de sexta-feira (7) pela juíza Renata Almeida, da 7ª Vara Federal, e acolhe um pedido do Diretório Central dos Estudantes da UnB (Universidade de Brasília).

De acordo com o documento, o Ministério da Educação tem 24 horas para cumprir a ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

No texto, a juíza diz ainda que a justificativa do ministro Abraham Weintraub não é legítima. O ministro havia acusado as universidades de promoverem balbúrdia.