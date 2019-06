Dupla Sena: veja os números sorteados neste sábado

O concurso 1946 da Dupla Sena vai pagar neste sábado um prêmio de R$ 650 mil ao apostador que acertar as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena 1946 são:

1º sorteio

03, 20, 26, 40, 42, 46

2º sorteio

04, 07, 35, 38, 41, 45

Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas no sorteio anterior, 11 apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio e outros 11 no segundo. Eles ganharam, respectivamente, R$ 4.337,49 e R$ 3.903,74.

