Sisu 2019: Termina hoje prazo de inscrições para o programa

Termina nesta sexta-feira (7) o prazo de inscrições do Sisu 2019 (Sistema de Seleção Unificada) para o segundo semestre. O programa é destinado a estudantes que querem concorrer a uma vaga em instituições públicas de ensino superior.

Os candidatos interessados têm até as 23h59 para se cadastrar no site do Sisu. Para concorrer às vagas públicas, os candidatos devem ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2018 e obtido nota acima de zero na redação.

São 59 mil vagas em 1,7 mil cursos de 76 instituições em todo o país. Segundo o MEC (Ministério da Educação), esse número de vagas é o maior da década para o segundo semestre e 3% superior às ofertadas na mesma época em 2018.

O resultado da chamada regular sai em 10 de junho. As matrículas devem ser realizadas de 12 a 17 de junho. O prazo para manifestar interesse na lista de espera é de 11 a 17 de junho. A convocação ocorre após o dia 19.

