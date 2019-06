São Paulo quer empresas que paguem reforma de 120 delegacias sem contrapartida

O governo de São Paulo vai buscar empresas privadas para pagar a reforma de 120 delegacias no estado. O investimento necessário está estimado em R$ 480 milhões.

Um chamamento será publicado no Diário Oficial na terça-feira (11) para que as empresas interessadas possam adotar um departamento policial. Segundo o governador João Doria, as participantes não terão nenhuma contrapartida para financiar as obras.

Das 120 delegacias escolhidas pelo governo, 94 estão na capital, 25 em cidades da Grande São Paulo e uma em Lorena, no interior. As unidades, de acordo com o governador João Doria, são as que estão em pior estado.

A expectativa do governo é que as obras comecem em julho e sejam concluídas no primeiro semestre de 2020.

Nesta sexta (7), o governo também anunciou a entrega de 18 drones para a Polícia Militar Ambiental. Os equipamentos vão ajudar principalmente na fiscalização de ocorrências em áreas de mata fechada e com difícil acesso. Também foi autorizada a compra de 141 novas viaturas que vão renovar quase 30% da frota da corporação.