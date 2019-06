Prefeitura dá 'carona' de subprefeituras para passeio turístico pelo centro histórico de São Paulo

Na correria da maior metrópole do país, muitos paulistanos acabam não conhecendo a própria cidade. Dificuldades de tempo e deslocamento impedem parte da população de explorar a capital, rica em cultura, história e lazer.

Para celebrar e aproximar o morador de São Paulo de seu centro histórico, a prefeitura promete uma “carona” com guia turístico em um passeio especial. É o projeto “Vem pro Triângulo”, que será testado em dois fins de semana de junho, começando neste sábado e domingo (8 e 9).

Serão quatro roteiros turísticos gratuitos, com duração aproximada de três horas na região do triângulo histórico, formado pelas ruas Benjamin Constant, Boa Vista e Líbero Badaró. Entre os atrativos do passeio estão a sede da Prefeitura de São Paulo, o edifício Martinelli, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Mosteiro São Bento, a Catedral da Sé e a Caixa Cultural.

Para se inscrever, o morador deverá procurar sua subprefeitura – serão grupos de 30 pessoas por distrito, com transporte e alimentação garantida. Nos sábados (8 e 15), a saída será às 14h. Aos domingos (9 e 16), às 9h e 14h. A saída será feita nas subprefeituras e é preciso chegar uma hora antes.

O projeto não está garantido após o fim do projeto piloto, já que a organização busca patrocinadores para continuar atendendo a população. A Secretaria Municipal de Turismo abre espaço para tirar dúvidas sobre o “Vem pro Triângulo” em seu site, e-mail ([email protected]) ou telefone (11 3113-8091).

Confira programação do projeto "Vem pro Triângulo"