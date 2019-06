Samsung lança processo seletivo para estágio recheado de benefícios

A gigante de tecnologia Samsung abriu nesta sexta-feira (7) o processo seletivo para seu programa de estágio em São Paulo. As vagas são para diferentes áreas de atuação na empresa: Marketing, Vendas, Finanças, Supply Chain, Serviços, Jurídico e Recursos Humanos.

O processo tem como alvo estudantes de graduação de diferentes áreas, como Administração, Economia, Engenharias, Ciências Contábeis, Marketing, Comunicação Social e Relações Internacionais. É preciso ter formação prevista para julho ou dezembro de 2020 e inglês a partir do nível intermediário.

As inscrições podem ser feitas pelo site da 99Jobs até o dia 21 de junho. Os aprovados terão bolsa-auxílio de R$ 2 mil, além de vale transporte, seguro de vida, assistência médica e férias remuneradas.

Alguns diferenciais são restaurante com café da manhã e almoço, 13º de bolsa-auxílio, assistência odontológica e até desconto em produtos Samsung. Em nota, a empresa ressaltou a importância no desenvolvimento dos estagiários, com feedbacks, workshops e treinamentos.