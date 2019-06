Quina: veja os números sorteados nesta sexta, 7 de junho

A Quina desta sexta-feira, dia 7 de junho, pode pagar um prêmio de R$ 1,4 milhão. Confira os números sorteados e veja se você foi o vencedor!

Resultado do Concurso 4.995 da Quina

06, 32, 43, 49, 67

No concurso anterior, de quinta (6), ninguém acertou as cinco dezenas. Outras 58 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 6 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

