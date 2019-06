Previsão do Tempo: clima seco com oscilações de temperatura marcam o sábado paulistano

O período de escassez de chuvas no qual a cidade de São Paulo entrou nesta semana já mostra seus primeiros efeitos, com um clima cada vez mais seco na capital. No sábado (7), frio e calor dividem o dia, e continuamos sem precipitação.

Pela manhã, as baixas temperaturas dominam, atingindo a mínima de 12ºC. No decorrer da tarde pode esquentar, e a máxima prevista pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas é de 25ºC. De acordo com o site do Climatempo, este pico será atingido por volta do meio dia.

À noite, esfriará novamente, mas as temperaturas se mantém mais altas que na manhã. Por todo o dia, teremos poucas nuvens, com céu aberto entre manhã e tarde.

A mínima de umidade será de 35% segundo o CGE, que também não prevê chuva em momento algum do período.