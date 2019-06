Prefeitura quer lançar serviço online para parcelamento de multas de trânsito

A prefeitura de São Paulo pretende lançar em breve um serviço online para o parcelamento de multas de trânsito. O pagamento com cartão está disponível desde o final do ano passado, mas o motorista precisa ir a um posto físico.

Dois deles estão no centro: um é a sede do DTP, na Rua Joaquim Carlos, 655, e o outro fica na Avenida do Estado, 900. Os outros ficam em shoppings das zonas leste e sul, e nas subprefeituras de Santana, Aricanduva e M’Boi Mirim.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário, Celso Gonçalves, disse que mais de 6 mil pessoas já aderiram à modalidade e a procura vem crescendo.

Os postos de atendimento ficam abertos das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.