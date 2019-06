Prefeitura de SP pagará 20% a mais para creche menor

A Prefeitura de São Paulo vai contratar vagas em creches terceirizadas com até 59 vagas pagando 20% a mais por criança. A ideia da administração é atender a demanda em regiões em que ela está mais pulverizada, que não justificariam unidades com 100 a 120 vagas, como vinha sendo feito.

Por outro lado, segundo a prefeitura, essas unidades menores precisam ter essa remuneração extra para que sejam viáveis economicamente.

Segundo a prefeitura, em alguns distritos uma única unidade menor como essa seria suficiente para zerar a fila por vagas em creches (veja quais nesta página).

Para a advogada Alessandra Gotti, do Instituto Articule, que integra o Comitê de Monitoramento do acordo da prefeitura com entidades públicas e sociedade civil para reduzir a fila de vagas em creches, esse valor extra é de fato necessário para tornar as unidades menores economicamente viáveis. Mas ela faz uma ressalva: “É necessário ficar atento à qualidade dessas creches conveniadas, lembrando que existem parâmetros previstos no nosso acordo”.