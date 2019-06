Lava Jato: Justiça libera devolução de R$ 680 milhões recuperados para União e Petrobras

A Justiça Federal do Paraná determinou que mais de R$ 680 milhões, recuperados pela Operação Lava Jato, sejam devolvidos à Petrobras e à União. O valor estava depositado em conta judicial e é decorrente de um acordo de leniência celebrado com a empresa Braskem S/A, braço petroquímico do Grupo Odebrecht.

A transferência do dinheiro aos cofres da estatal e do governo federal foi um pedido da força-tarefa Lava Jato no Paraná. Do total, pouco mais de R$ 416 milhões serão destinados à União e quase R$ 265 milhões à Petrobras.

Pelo acordo firmado, a empresa pagará um total de R$ 2,87 bilhões até janeiro de 2025. Desde o início da Operação Lava Jato, em 2014, a força-tarefa no MPF já firmou 11 acordos de leniência com empresas.

Veja também:

São Paulo quer empresas que paguem reforma de 120 delegacias sem contrapartida

Peso real? Mourão diz que moeda única é ideia embrionária e assunto para Paulo Guedes