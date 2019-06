Inscrições para vestibular da Fatec vão até segunda-feira

As inscrições para o vestibular do segundo semestre das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do estado de São Paulo) terminam às 15h do próximo dia 10, segunda-feira.

Elas devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br. É necessário preencher a ficha de questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 70.

Serão oferecidas 14.885 vagas em 73 unidades pelo estado. A prova será no próximo dia 30 de junho.