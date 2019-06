Homem é condenado por matar namorada em São Caetano, no ABC Paulista

Um homem foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão por matar a namorada a facadas, em fevereiro deste ano, em São Caetano, no ABC paulista. O crime aconteceu na casa onde viviam, após uma discussão. Mesmo tendo levado a vítima para um hospital da região, ela não resistiu aos ferimentos.

O Tribunal do Júri de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, condenou Givanilson Valdemir dos Santos, de 26 anos, à prisão por feminicídio. Em depoimento à polícia, ele disse que havia dado seis facadas em Paula Patrícia de Mello, de 38 anos, mas exames feitos pelo IML (Instituto Médico Legal) apontaram 21 perfurações no corpo da vítima, uma delas no coração.

Acidentalmente, o homem teria se ferido na barriga com a faca do crime. De acordo com informações do G1, ele está internado em um hospital da cidade, sob escolta policial.

