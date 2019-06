Governo Trump proíbe embaixada no Brasil de hastear bandeira LGBTQ+

O governo Donald Trump proibiu embaixadas dos Estados Unidos no exterior, inclusive no Brasil, de hastearem a bandeira do orgulho LGBTQ+ em seus mastros durante o mês de junho, que é dedicado a essa comunidade.

A informação é da emissora NBC, que cita três diplomatas americanos. O governo de Barack Obama havia concedido uma permissão generalizada para embaixadas exibirem o estandarte do arco-íris, mas o Departamento de Estado revogou essa decisão.

A NBC cita as embaixadas em países como Brasil, Alemanha, Israel e Letônia como exemplos. A medida vai de encontro à campanha lançada pela Casa Branca para descriminalizar a homossexualidade em todos os países e a uma recente declaração de Trump, que reconheceu a "extraordinária contribuição" do público LGBTQ+.

As bandeiras, no entanto, poderão ser expostas em outras áreas internas e externas das embaixadas.