Feira em São Paulo convida público a vivenciar o esporte paralímpico

O Brasil é uma das grandes potências do esporte paralímpico, e uma feira em São Paulo, entre os dias 13 e 16 de junho, fará o público experimentar de perto a sensação de disputar modalidades paradesportivas. Algumas delas, inclusive, estarão presentes na 6ª edição dos Jogos Parapan-Americanos, que começa em 23 de agosto, no Peru.

Durante a Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, a Reatech, organizada e promovida pela Cipa Fiera Milano, a Associação Desportiva para Deficientes (ADD) realizará uma série de atividades esportivas para promover o esporte paralímpico, das quais poderão participar pessoas com e sem deficiência.

A ADD tem como objetivo fazer que um número maior de pessoas com deficiência conheça as modalidades paradesportivas e despertar no público a importância da atividade física para a saúde.

"O objetivo é mostrar para as pessoas que visitam a feira quais são as possibilidades da prática esportiva para pessoas com deficiência. Existem diversos esportes que as pessoas podem praticar, ter uma vivência e quem sabe adquirir um gosto e um despertar para a importância da atividade física", diz Sileno Santos, diretor de esportes da ADD e técnico da seleção brasileira de basquete sobre rodas, em entrevista à ANSA.

De acordo com Santos, a arena esportiva na Reatech receberá modalidades como voleibol sentado, basquete em cadeira de rodas, badminton e rúgbi. Estarão presentes no evento alguns medalhistas dos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, como o nadador Daniel Dias e o velocista Alan Fonteles, além das seleções brasileiras de basquete sobre rodas e voleibol sentado.

Com 1026 pódios, o Brasil é o maior medalhista da história dos Jogos Parapan-Americanos, superando México (922), Argentina (490), Estados Unidos (478) e Canadá (376). Santos afirma que a situação do esporte paralímpico no país "melhorou bastante nos últimos anos", mas a "dificuldade de acesso" de pessoas com deficiência ainda atrasa o desenvolvimento das modalidades.

Na quinta edição do Parapan-Americano, em 2015, em Toronto, o Brasil ficou na ponta do quadro de medalhas, com 257, sendo 109 delas de ouro. Esse foi o melhor rendimento do país em toda a história da competição.

Durante a Reatech, a ADD também realizará gratuitamente pequenos reparos em cadeiras de rodas, como troca de pneus e conserto de parafusos soltos. A feira acontece no São Paulo Expo, zona sul da capital paulista, e também apresentará dezenas de novidades tecnológicas voltadas para a inclusão e acessibilidade.