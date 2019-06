Dia dos Namorados deve movimentar R$ 12,5 bi

Seis em cada dez consumidores (63%) esperam presentear alguém no Dia dos Namorados neste ano, o que representa 98,7 milhões de pessoas. Segundo estimativa do SPC Brasil, a data deve movimentar R$ 12,53 bilhões.

O consumidor pretende gastar, em média, R$ 126,98 com os presentes do Dia dos Namorados, ante R$ 166,87 em 2018. A pesquisa mostra, no entanto, que 15% ainda não decidiram o valor.

Para um terço (34%) dos entrevistados, a intenção é gastar a mesma quantia do ano passado, enquanto 28% mais. Outros 17% esperam diminuir o valor gasto, principalmente as mulheres (26%).

“O país ainda vive os efeitos de um quadro com altos níveis de desemprego e orçamento apertado. Embora para muitos consumidores o momento seja de conter os gastos, esta é uma data importante, em que o ato de presentear acaba sendo uma demonstração de afeto”, destaca o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

Muitos consumidores, inclusive, ignoram compromissos financeiros já assumidos. Três em cada dez (33%) entrevistados que pretendem comprar presentes irão às compras mesmo com contas em atraso. Entre esses, 69% estão com CPFs negativados em serviços de proteção ao crédito. Além disso, 7% deixarão de pagar alguma conta para comprar o presente da pessoa amada.