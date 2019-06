Motorista de ônibus perde controle e bate em poste no Jabaquara

O motorista de um ônibus perdeu o controle e bateu em um poste na Rua Capinãs, altura da Rua Farjalla Koraicho, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, no início da manhã desta sexta-feira (7).

Ainda não há relatos de vítimas e a rua Capinãs está totalmente fechada.

A via, apesar de residencial, é importante para o trânsito da região porque é ligação da Avenida Engenheiro George Corbisier com a Avenida Engenehiro Armando de Arruda Pereira na região do terminal Jabaquara.

