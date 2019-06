Acidente com duas carretas provoca bloqueio na Rodovia dos Bandeirantes

Um acidente envolvendo duas carretas deixou a Rodovia dos Bandeirantes totalmente bloqueada, no sentido São Paulo, na altura do km 21, depois do Rodoanel, no início da manhã desta sexta-feira (7).

Um dos veículos transportava combustível e pegou fogo. Ninguém ficou ferido, segundo a concessionária Autoban.

O motorista tem como opção sair pela Via Anhanguera ainda em Jundiaí ou depois pelo Rodoanel.

RODOVIA DOS BANDEIRANTES – Apenas o acostamento e a faixa da direita estão ocupadas no km 21 da rodovia no sentido São Paulo. Mais cedo, dois caminhões bateram e um deles pegou fogo. Ninguém se feriu.

