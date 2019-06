Trânsito de Recife é o pior no Brasil e 10º no mundo, avalia pesquisa

A edição de 2018 do "Traffic Index", ranking global feito pela empresa de GPS Tomtom, revelou o nde mora o pior trânsito do Brasil. Não está em São Paulo, mas em Recife, capital de Pernambuco.

LEIA MAIS:

Funcionários da Unicamp entram em greve por reajuste salarial

UFABC cria carona a pé com foco na segurança; veja trajetos

A pesquisa avaliou 403 cidades, abrangendo 56 países e os seis continentes. De todos, o trânsito recifense também é o 10º pior.

O primeiro colocado é a cidade de Mumbai, na Índia. Em seguida, está a cidade de Bogotá, na Colômbia; Lima, no Peru; Nova Deli, também na Índia; Moscou, na Rússia; Istambul, Turquia; Jacarta, na Indonésia; Bangkok, Tailândia, e a Cidade do México, no México.

Após Recife, a segunda cidade brasileira a figurar no ranking é a capital paulista, em vigésimo primeiro lugar, seguida pelo Rio de Janeiro, em vigésimo segundo.