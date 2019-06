Previsão do Tempo: amplitude térmica aumenta, e São Paulo experimenta frio e calor nesta sexta

As temperaturas máximas começam a subir na cidade de São Paulo, após uma semana de muito frio na capital. No entanto, as mínimas – geralmente concentradas pelas manhãs, madrugadas e noites –, seguem bastante reduzidas, provocando dias com alta amplitude térmica.

A sexta-feira (7) é um exemplo disso. De acordo com a previsão do Climatempo, no mesmo dia, teremos variação de 14ºC entre a manhã e a tarde.

No começo da manhã, pode fazer até 10ºC, a mínima do dia. O pico de temperatura vem à tarde, aos 24º. Pela noite, o termômetro começa a registrar diminuições leves, chegando à 14ºC por volta das 23h.

Sem chuva há alguns dias, a umidade está começando a baixar, com mínima de 51% nesta sexta. E ainda não há chances de precipitação, durante todo o dia. O sol permanece parcialmente nublado, com aberturas de sol principalmente durante a manhã.