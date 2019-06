Modelo que acusa Neymar de estupro perde segunda advogada

A advogada apontada para representar Najila Trindade, modelo de 26 anos que acusa o jogador Neymar Jr. de estupro, deixou o caso nesta quinta-feira (6).

A informação foi publicada na coluna de Sonia Racy no jornal O Estado de S. Paulo, "Direto da Fonte". Yasmin Pastore Abdalla foi a segunda profissional a defender o caso, antecedida por José Edgar Bueno.

Agora, Najila Trindade será representada por Danilo Garcia de Andrade, que havia sido convidado por Yasmin para assessorá-la na questão, e foi admitido pela acusadora na quarta-feira.

A modelo afirma que, durante um encontro no quarto do atacante, Neymar recusou-se a utilizar preservativo, causando desentendimento entre ambos. Neste momento, Najila teria pedido que o parceiro não avançasse no ato sexual – o que não foi concedido. Ela agora o acusa de agressão e estupro.

Neymar também pode responder na delegacia de crimes virtuais pela divulgação, em seu Instagram, de uma conversa sua com a jovem, e consequentemente de fotos sensuais enviadas a ele.