Metrô amanhece com falhas e passageiros têm dificuldade para embarcar

Os passageiros que utilizam o metrô em São Paulo tiveram dificuldades para embarcar nesta quinta-feira (6). No início da manhã, uma falha no equipamento de via nas estações Carrão e Penha, na Linha 3-Vermelha, sentido Itaquera, provocou lentidão dos trens.

Na Linha 15-Prata do Metrô, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada na Vila União e Vila Prudente. Mais tarde, foi a vez da Linha 5-Lilás operar com velocidade reduzida.

De acordo com o Metrô e a Via Mobilidade, responsável pela Linha 5-Lilás, as linhas afetadas estão em processo de normalização. Entretanto, usuários ainda relatam estações lotadas.

TRANSPORTE PÚBLICO – A foto enviada por um ouvinte é da entrada da estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás. A linha está com velocidade reduzida desde 07h20 por causa de uma falha em equipamento. #seumelhorcaminho #podeconfiar pic.twitter.com/dm66tfvyIA — Rádio Trânsito (@radiotransitofm) June 6, 2019