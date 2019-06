Ex-corregedor da Fazenda de SP é preso por suspeita de cobrar propina de fiscais investigados

O ex-corregedor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Marcus Vinícius Vannucchi foi preso na manhã desta quinta-feira (6) em Itatiba, interior de São Paulo.

Ele é alvo de uma investigação do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) por suspeita de cobrar propina de fiscais investigados pela pasta. A operação cumpre nove mandados de busca e apreensão na capital e interior do estado.

Vannuchi foi preso na casa de sua ex-mulher. De acordo com a promotoria, Vannuchi também teria cometido fraude ao se divorciar e passar todo seu patrimônio ilícito para ela, que conta com mais de 30 imóveis e várias empresas.