Dupla Sena: que horas sai o resultado do concurso 1945?

A Dupla Sena desta quinta-feira, dia 6 de junho, pode pagar um prêmio de R$ 460 mil. O resultado do concurso 1945 pode ser conferido pelo site da Loterias Caixa.

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A verdade é que a única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do sorteio, sempre feito às 20h em alguma cidade diferente do Brasil, seja em pontos fixos ou pela Caravana da Sorte. Você pode acompanhar o resultado aqui no Metro Jornal.

Como funciona

Com apenas uma aposta, você tem duas chances de levar o prêmio. No mesmo concurso são feitos dois sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer. Ganha quem acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Se preferir que o sistema escolha os números para você, pode optar pela Surpresinha. Agora, se você estiver se sentindo confiante e com a sorte a seu favor, pode escolher manter a mesma aposta por mais concursos consecutivos com a Teimosinha.

Como apostar

Você pode apostar na Dupla Sena até as 19h em qualquer loteria ou pelo site da Loterias Caixa.