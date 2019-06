Doria promete limpar rio Pinheiros até 2022

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez nesta quarta-feira uma promessa já repetida em governos passados: disse que o rio Pinheiros estará despoluído em 2022. E fixou prazo para o mesmo acontecer com o rio Tietê: daqui oito anos.

Ele ainda anunciou que lançará no ano que vem a concessão de uma área na usina de Traição, no rio Pinheiros, na zona sul, para que se torne um local de entretenimento e gastronomia. “Vamos transformar a usina em um Puerto Madero paulistano”, disse, em referência ao bairro de Buenos Aires que reúne restaurantes.

A tentativa de despoluir os rios é antiga. O Projeto Tietê começou em 1992 e consumiu US$ 3 bilhões. Houve melhorias, mas o rio não ficou totalmente limpo.

Quanto a despoluição vai custar? Doria não deu valores. Disse que recursos do Orçamento e dessas concessões à iniciativa privada a custearão. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente também não informou custos, dizendo que o projeto está em formatação, com muitas tecnologias sendo estudadas.

Para o presidente do Proam (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental), Carlos Bocuhy, sem um projeto formatado, essa data é uma “boa intenção” do governador e um “discurso de 5 de junho” – dia do Meio Ambiente. Na avaliação dele, se começar “hoje” a fazer estações de tratamento de esgoto, o Pinheiros ficaria despoluído em “no mínimo cinco a seis anos”.

Medidas

Uma das medidas que deve ser adotada foi mostrada nesta quarta-feira: o lixo superficial do rio está sendo retirado com ecobarcos, que recolhem garrafas, sucatas e outros materiais sobre o leito do Pinheiros. Esse barco está realizando testes diários até o dia 3 de julho e, se for aprovado, pode ser contratado.

Outras foram elencadas pelo secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido: o desassoreamento do rio, limpeza de córregos em conjunto com a prefeitura, recuperação das margens do rio, instalação de grades de retenção de lixo e estações compactas de tratamento de esgoto para evitar que ele chegue ao rio.

Veja vídeo: