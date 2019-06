Dois pontos na Lapa receberão lixo eletrônico nesta semana

Como parte das atividades da Semana Mundial do Meio Ambiente, a Coopermiti (Cooperativa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos) instalou dois pontos temporários de coleta de lixo eletrônico na Lapa (zona oeste).

Os coletores foram instalados na sede regional da OAB (rua Afonso Sardinha, 238) e no Poupatempo Lapa (rua do Curtume, s/nº). O ponto da OAB ficará apenas nesta semana. Já o do Poupatempo está em negociação para ficar mais tempo.

A esses locais pode-se levar itens como eletroeletrônicos, micro-ondas, televisores, computadores, celulares, tablets, aparelhos de som e secadores de cabelo.

Há pontos de coleta voluntária permanente desses materiais na cidade, como as prefeituras regionais de Vila Mariana, Penha e Jaçanã/Tremembé, alguns parques, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), ecopontos e shoppings (veja ao lado). ONDE DESCARTAR

O lixo eletrônico

• Coleta agendada.

Pelo telefone 3666-0849

• Pontos voluntários.

Endereços no site coopermiti.com.br/agendamento

• Central. Rua João Rudge, 336, Casa Verde (zona norte), de 2ª a 6ª, das 8h às 17h.