Via Anchieta: 0bras fecham pistas na serra

Até 5 de julho, a Ecovias vai realizar obras na serra da via Anchieta, alternando entre as pistas sul e norte, que serão interditadas para as reformas. Os trabalhos acontecerão de terça a quinta-feira de cada semana, das 6h às 15h.

Segundo a concessionária, o bloqueio do trecho de serra será realizado em junho por ser um mês menos chuvoso, o que ajuda na continuidade dos trabalhos.

Estão programados recapeamento, manutenção e reparos em viadutos e túneis, limpeza e revitalização de sinalização.