Ventos devem fazer sensação térmica cair em São Paulo

Pode preparar o casaco mesmo que veja sol do lado de fora: vai fazer frio. Além de temperaturas baixas previstas para os próximos dias, ventos devem diminuir a sensação térmica nos próximos dias na capital.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma massa de ar frio está sobre o estado todo, reduzindo as temperaturas. “Amanhã [hoje] ou nos próximos dias podemos ter a menor mínima do ano”, disse o meteorologista do Inmet Franco Villela.

Ontem, o instituto registrou a menor temperatura máxima do ano na capital até o momento: 17,8ºC.

Segundo Villela, além da massa de ar frio, haverá ventos fortes nesses dias que provocarão uma queda na sensação térmica. De acordo com o meteorologista, ela pode chegar a até 8ºC hoje. “Por causa dos ventos, a sensação térmica vai ser sempre menor dos que os termômetros marcam”, disse.

Os termômetros devem variar de 11ºC a 19ºC hoje, 12ºC a 21ºC amanhã e 12ºC a 25ºC na quinta, segundo o Inmet. O tempo nesses próximos dias deve variar de parcialmente nublado a claro.