Mega-Sena: o que dá para fazer com o prêmio de R$ 63 milhões

A Mega-Sena está acumulada pela terceira vez consecutiva e o prêmio para o acertador das seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira (dia 5) chega a R$ 63 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

O prêmio milionário da Mega, de acordo com a Caixa, se fosse aplicado na poupança, renderia ao ganhador uma renda mensal de juros de R$ 234 mil.

Seria ainda suficiente para comprar cerca de 4 ilhas no litoral brasileiro. No site Private Islands Online, está à venda a ilha de Bainema Paradise Beach Villa, perto de Salvador, com 158,41 acres (639.403 metros quadrados) pela bagatela de R$ 15 milhões.

Daria também para comprar 48 Porsches modelo 911 Turbo Cabriolet, um dos carros mais luxuosos e sofisticados do mundo. O preço médio de cada carro deste é de R$ 1,3 milhão.

QUE HORAS É O SORTEIO?

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A verdade é que a única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do sorteio, sempre feito às 20h em alguma cidade diferente do Brasil, seja em pontos fixos ou pela Caravana da Sorte.

Conforme os números são apurados, a Caixa os divulga ao público, normalmente antes das 21h. O Metro Jornal fica de olho no resultado das loterias e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o sorteio é finalizado. Acompanhe nesta página para saber o resultado.

REGRAS

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos aos que acertarem 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

R$ 3,50 – seis números

R$ 24,50 – sete números

R$ 98 – oito números

R$ 294 – nove números

R$ 735 – dez números

R$ 1.617 – 11 números

R$ 3.234 – 12 números

R$ 6.006 – 13 números

R$ 10.510,50 – 14 números

R$ 17.517,50 – 15 números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.