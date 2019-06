Mega-Sena milionária: veja os números sorteados nesta quarta-feira, dia 5

A Mega-Sena desta quarta-feira (dia 5) deve fazer mais um milionário no país. São R$ 63 milhões ao apostador que conseguir acertar as seis dezenas do sorteio do concurso 2157, de acordo com o dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta-feira são:

31, 33, 34, 35, 39, 48

LEIA TAMBÉM:

Quina: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Lotofácil: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Com três sorteios acumulados, a Mega-Sena pagou no último sábado R$ 40.927,21 aos 91 apostadores que fizeram a quina e R$ 704, 14 aos 7556 apostadores que acertaram quatro dezenas.

Clique e veja os números do sorteio anterior.